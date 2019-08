Un nouveau site de prêt-à-camper tout près des plages du Maine

SANFORD, Maine - Avis à tous les amoureux du Maine : une nouvelle option d’hébergement vient de voir le jour à moins de 40 minutes de voiture des plages de Wells, Ogunquit, York et Old Orchard Beach.

Huttopia Southern Maine a ouvert les portes de ses tout premiers prêts-à-camper le 2 août dernier, dans une jolie forêt de pins de la ville de Sanford.

Pour ceux qui connaissent, Huttopia Southern Maine est le plus jeune frère américain du site Huttopia Sutton, situé dans les Cantons-de-l’Est, et du site Huttopia White Mountains, situé dans le New Hampshire.

Le concept est le même: un petit «village» en pleine nature offrant différents types de prêt-à-camper de toile et de bois, ainsi que des services comme une piscine, des activités pour les enfants et un petit café servant crêpes maison, smoothies et délicieuses pizzas cuites sur feu de bois.

«Tout est prévu pour que le client soit comme à l’hôtel, mais avec l’esprit camping, explique Florian Fusaro, directeur de site à Huttopia Southern Maine. Il entend les oiseaux le matin, il entend les cigales pendant toute la journée.»

À Sanford, le site de glamping (ou camping glamour) comporte un petit lac, que l’on peut découvrir tranquillement en canot ou en planche à pagaie.

SARAH BERGERON-OUELLET / AGENCE QMI

PHOTO AGENCE QMI, SARAH BERGERON-OUELLET

PHOTO AGENCE QMI, SARAH BERGERON-OUELLET

Pour les familles

Pour cette première année, Huttopia Southern Maine offre un total de 58 prêt-à-camper : deux types de tentes de luxe (l’un avec salle de bain complète, l’autre sans) ainsi que des petits chalets de bois tout équipés, avec terrasse avec moustiquaire. Ces trois types d’hébergement peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes – dans de vrais lits.

Nouveauté chez Huttopia, qui attire majoritairement les familles : dans le Maine, on a choisi d’offrir aussi des tentes appelées Trappeur Duo, conçues pour les couples. Elles seront à louer sous peu et seront dotées d’un grand lit, d’une salle de bain et d’un balcon intime avec banquette.

Tant dans les petits nids romantiques que les unités familiales, on n’a rien d’autre à apporter que ses bagages, que l’on transporte à l’aide d’un chariot puisque les voitures restent dans le stationnement. Literie, vaisselle, lanterne, poêle ou BBQ: tout est fourni. C’est la magie du glamping !

Camp de base en nature

À quelques dizaines de kilomètres du site, l’océan Atlantique, les cabanes à homards, les phares et les plus populaires plages du Maine attendent les campeurs. Wells est à environ 25 minutes de voiture, alors qu’Ogunquit, Kennebunkport, York Beach et Old Orchard Beach se rejoignent en 30, 35 ou 40 minutes de route.

Pour l’avoir testé, on peut affirmer que retrouver un petit coin de forêt, une tente luxueuse et un feu de camp qui crépite après une journée passée dans l’une ou l’autre de ces villes animées s’avère un réel petit bonheur.

PHOTO AGENCE QMI, SARAH BERGERON-OUELLET

PHOTO AGENCE QMI, SARAH BERGERON-OUELLET

INFOS PRATIQUES

À partir de 85 $ US par nuit ; minimum de deux nuits à certaines périodes.

Le village est conçu pour les familles; piscine, table de ping-pong extérieure, balançoires, structure de jeu et diverses activités sur place.

Les animaux de compagnie sont acceptés.

Le site n’offre pas d’emplacements de camping où planter sa propre tente, contrairement à Huttopia Sutton.

Le village-camping du Maine venant à peine d’être construit, la végétation n’y a pas encore repris tous ses droits. Le site sera encore plus beau dans une saison ou deux.

Toutes les infos: https://canada-usa.huttopia.com/site/southern-maine

