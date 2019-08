Les négociations entre le propriétaire de l’équipe, Stuart Sternberg, et la ville de St.Petersburg sont au point mort. La rencontre entre les deux parties qui a eu lieu cet été n’a pas donné de solutions qui sont viables à long terme.

« Pour ce qui est d’un partage entre Tampa et Montréal dans quelques années, c’est une idée créative. C’est un projet sur lequel on va se pencher. »

Ces propos ressemblent étrangement à ceux de tous les autres intervenants du baseball majeur depuis l’annonce du 25 juin dernier. Par la suite, St.Peter a tenu des propos intéressants sur le possible retour des Expos.

« On a parlé d’une expansion, mais ça pourrait être aussi un déménagement, a-t-il indiqué. Tout le monde est intrigué par ce qui se passe à Montréal. Je n’ai aucun doute que cette ville a l’économie nécessaire pour faire fonctionner une équipe de baseball. Il y a un bel intérêt même si le projet est encore au stade exploratoire. »

