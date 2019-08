LANGLOIS (née Giroux), Gisèle



Le 15 août, à l'âge de 83 ans est décédée Gisèle Giroux, épouse de Jean-Jacques Langlois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Philippe et Annie, ses petits-enfants Nathalie, Alexandre, Guillaume, Marianne et Mélya-Rose, sa soeur Henriette, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 août 2019 dès 13h, à l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9. Les funérailles suivront dès 14h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Cowansville.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.