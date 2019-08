C’est arrivé la semaine du 18 août

Retour de Jean Talon à Québec. Cet intendant, présent dans la colonie depuis 1665, attire l’attention du roi sur les défis de la colonie quant à son développement. Il est le réformateur qui facilite l’immigration et le peuplement de la colonie, notamment grâce à la venue des Filles du Roy. Talon rêve aussi d’implanter des industries et il encourage la population à diversifier les cultures pour introduire le chanvre, le lin, et d’autres plantes textiles. Dans le même ordre d’idées, la culture du houblon favorise le développement d’une première brasserie. Cela durera-t-il ? Tout un programme !