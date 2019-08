Défilé de la Fierté gaie à Montréal dimanche

Le 36e défilé de la Fierté gai de Montréal se déroule dimanche dans le centre-ville, en présence de nombreux responsables politiques.

Le cortège se mettra en banche dès 13 h, sur le boulevard René-Lévesque à l'angle de la rue Metcalfe et se dirigera vers l'est jusqu'à la rue Alexandre-DeSève.

Le Défilé de la Fierté gai est l’occasion pour plusieurs personnes politiques de montrer leur soutien à la cause de défense des droits LGBTQ+.

Outre la présence du premier ministre canadien, Justin Trudeau, rompu à l’exercice, c’est surtout son homologue québécois, François Legault, qui a attiré l’attention cette année, en annonçant sa participation pour la première fois depuis son entrée en politique en 1998.

Plusieurs députés provinciaux et fédéraux seront aussi aux côtés de leurs premiers ministres, ainsi que plusieurs chefs de parti. Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, la cheffe du Parti vert, Elizabeth May et le bloquiste Yves-François Blanchet, sont attendus dimanche.

Au niveau provincial, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et les chefs par intérim du Parti libéral, Pierre Arcand, et du Parti québécois, Pascal Bérubé, seront présents.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, participera aussi au défilé.

Cette semaine, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait critiqué son opposant conservateur, Andrew Sheer, de bouder systématiquement ces rassemblements. ««Il est simplement regrettable qu'il y ait encore des chefs de parti qui souhaitent être premier ministre et qui choisissent de défendre les personnes qui sont intolérantes au lieu de représenter la communauté LGBT», avait-il dit lors du défilé de Vancouver la semaine passée.

«Il existe de nombreuses façons de soutenir ces communautés et il est essentiel que les droits de tous les Canadiens soient protégés sans distinction de race, de sexe ou de préférence sexuelle», avait alors répondu un porte-parole du Parti conservateur.

Le chef du Parti populaire du Canada et député de Beauce, Maxime Bernier, ne participera pas non plus à l’événement.