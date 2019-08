Deux créateurs inspirés au Festival Mode & Design

C’est sous l’angle de la mode que s’animera le Quartier des spectacles la semaine prochaine, alors que le Festival Mode & Design (FMD) s’y installera, le temps de présenter les tendances de la prochaine saison. Les festivaliers pourront rapidement assouvir leurs envies « coup de cœur » vues sur la passerelle, car les collections seront disponibles en magasin dès la présentation.

Il sera aussi possible de faire de belles trouvailles en parcourant les nombreuses boutiques éphémères qui parsèmeront le site.

Les quatre jours de défilés seront précédés des FMD Rencontres, une série de conférences animées par Stéphane Le Duc qui vous plongent dans le parcours créatif d’acteurs influents du milieu.

Comme avant-goût, Le Journal s’est entretenu avec deux des invités à l’événement : l’une habille les visages de ses montures intemporelles et l’autre complète les tenues à grands coups de chaussures colorées. Bienvenue dans les univers de Marie Wilkinson, designer chez Cutler and Gross, et Jérôme C. Rousseau, à la tête de sa griffe éponyme.

Comment en êtes-vous venue à créer des montures ?

MW : Depuis mes premières « lunettes magiques » à l’âge de huit ans, qui m’ont ouverte sur le monde avec clarté et couleur, j’ai toujours été fascinée par la vue et le besoin d’être vue ! Après des études pour devenir opticienne d’ordonnances, j’ai rencontré monsieur Gross de Cutler and Gross, et je suis au sein de l’entreprise depuis... et très heureuse.

Comment en êtes-vous venu à créer des chaussures ?

JCR : Depuis mon jeune âge, j’ai toujours eu un intérêt pour le design et l’art, mais c’est à l’adolescence que je me suis découvert une passion pour la chaussure. Je regardais des vidéoclips à la télévision pendant des heures. La musique a toujours eu une grande influence sur moi. J’ai commencé à dessiner des chaussures au secondaire et ma passion a pris de l’ampleur.

Comment décririez-vous votre processus créatif ?

MW : J’absorbe des images de différentes sources. Je m’inspire de l’association de matériaux en architecture, les combinaisons de couleurs en art, mon environnement urbain, Londres, les archives de la maison Cutler and Gross et les nouveautés dans les domaines de la musique et de la mode.

JCR : C’est primitif et instinctif. Mes collections sont un reflet de ce qui m’inspire.

Quelle est votre plus grande tendance de la saison prochaine ?

MW : Inspiré des années 90 ; nous repoussons les limites avec la technologie titane et créons des lunettes solaires de 60 mm, tout en conservant ce qui a fait la renommée de la marque : un ajustement parfait, un équilibre exceptionnel et un confort inégalé.

JCR : En ce moment, je suis obsédé par le band franco-ukrainien Elli et Jacno. J’aime beaucoup l’esprit des années 1960 avec France Gall et Sylvie Vartan. Je revisite le talon bloc avec des angles originaux. Des matières comme les jacquards, la peau de vache, le python et le suède sont omniprésentes et dans un arc-en-ciel de couleurs. Les chaussures plates et les talons mi-hauts sont toujours d’actualité.

Quelles ­vedettes ­illustrent le mieux votre ­esthétique ?

MW : Bill Nighy et Kate Moss.

JCR : Charlize Theron a été la première star à porter mes chaussures sur un tapis rouge. Elle représente très bien ma marque. La jeune actrice française Roxane Mesquida a joué les mannequins pour cinq de mes campagnes. Elle est en quelque sorte devenue ma muse. Sinon, je suis obsédé par Halle Berry et January Jones. Mes préférées de tous les temps sont Lady Miss Kier, Grace Jones et Cyndi Lauper.

► Le FMD se tiendra du 19 au 24 août. festivalmodedesign.com