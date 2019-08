«Elle ne méritait pas ma rage»

L’étiquette d’agresseur colle à la peau de David Chan. Longtemps habité par la colère et la rage, il a touché le fond du baril après avoir frappé son amie de cœur. Le trentenaire partage son chemin de croix pour faire de la violence une chose du passé, espérant ainsi inspirer d’autres personnes violentes à aller chercher l’aide dont elles ont besoin.

« C’est une étiquette [celle d’agresseur] qui est sur moi. Ce n’est pas facile. Ça ne me dérange pas d’en parler. Je veux prouver aux gens que ce n’est plus moi », assure-t-il.

« Ç’a déjà été moi, admet-il. Je l’ai accepté. Je me suis pardonné. Maintenant, j’ai changé et je dois bouger. »

David Chan a passé la plus grande partie de sa jeunesse à Montréal et à Brossard, sur la Rive-Sud.

N’empêche que M. Chan raconte avoir assisté à de nombreuses scènes violentes pendant son enfance. Assez pour vouloir enfouir ces souvenirs très loin et ne plus jamais y repenser. Du moins, c’est ce qu’il croyait... Jusqu’à ce qu’il réalise que lui-même était très agressif et impulsif.

« J’ai longtemps carburé à la violence. C’était ça mon essence. La première journée de thérapie, je me suis demandé qui j’étais sans cette colère, sans cette rage. Ça me faisait peur de me dire que je n’avais plus besoin de ça pour me protéger. C’était mon outil de protection. C’était mon armure. Je ne savais pas qui j’étais sans ma violence, lance-t-il. On m’a appris qui j’étais [en thérapie]. »