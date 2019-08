Geneviève Guilbault attend un deuxième enfant

La ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbault a annoncé sur les médias sociaux qu’elle attend un deuxième enfant.

Sur une photo partagée sur Facebook, on voit la députée de Louis-Hébert enlaçant sa fille Capucine, âgée d’un an et demi. Sur le t-shirt de l’enfant , on peut lire «je serai bientôt grande sœur».

Geneviève Guilbault a accompagné le cliché de la mention «Un autre bébé des Fêtes est en route!».

Le premier ministre François Legault n’a pas attendu longtemps avant de féliciter sa collègue sur Twitter. «Bravo Geneviève! C’est beau la vie!», s'est-il exclamé.

La députée caquiste s’était faite remarquée lors de l’élection partielle de 2017 dans la circonscription de Louis-Hébert, faisant campagne enceinte de son premier enfant.