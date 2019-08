Kate Upton : une séance photo non retouchée pour lancer un message

Kate Upton a voulu faire une déclaration positive sur le corps avec sa séance de photos non retouchées pour le magazine Health.

La mannequin, âgée de 27 ans, qui apparaît sur la couverture du numéro de septembre, souhaite être un exemple pour les autres femmes qui se sentent sous pression pour se conformer aux images des corps imposées par les photos filtrées sur les médias sociaux.

«Quand vous y réfléchissez, nous avons des retouches partout maintenant, et nous ne le savons même pas», a déclaré le mannequin au magazine Health.

«Les gens préparent des clichés Instagram et les retouchent. C'est la nouvelle norme. Et nous pensons que c'est ainsi les gens regardent réellement et pensent que nous devrions aussi regarder de cette façon. Donc, pour moi, faire une séance de photos sans retouches est un pas en avant pour rester dans la vie réelle. Le but devrait être d'être le meilleur possible – et non pas d’essayer de ressembler à quelqu'un d'autre», a-t-elle ajouté.

La mannequin de Sports Illustrated, qui a donné naissance à sa fille Genevieve en novembre (18), veille à ce qu’elle puisse faire de l’entraînement à un moment de la journée pour améliorer son bien-être mental.

«Je trouve que si je suis dans un bon espace mental, je ne laisse pas les emm**eurs et les critiques m’atteindre», a-t-elle expliqué.

Kate Upton a confié aussi qu'elle avait davantage confiance en elle et d'amour pour son corps que quand elle a commencé à être mannequin.

«Quand j'ai commencé à poser, tout était lié à vos mesures et dans quoi tu pouvais entrer. C’était des remarques comme : “Oh, vous ne vous glissez pas dans ce jean”. Vous avez honte. Et c’est pourquoi j’ai mis plus de temps à avoir une optique plus saine.

«C’est pourquoi il est important pour moi de mettre en avant cet état d’esprit différent. Je ne veux pas que quiconque soit obligé de se trouver dans cet espace négatif où il pense : “Oh, non! Je ne rentre pas dans cette robe de taille 2. Vous savez quoi ? Qui s'en soucie? Achetez-en une autre!», a-t-elle conclu en riant.