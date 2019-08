La pétanque séduit des amateurs de plus en plus jeunes

Selon M me Bernard, l’International de pétanque du Vieux-Limoilou, qui se tenait en juillet dernier pour sa 10e édition, ainsi que l’arrivée d’immigrants français et de l’Afrique du Nord, où la pétanque est très populaire, ont contribué à « changer la vision de la pétanque » au cours des dernières années. Le sport attire aujourd’hui les amateurs de 20 à 70 ans.

C’est le cas de Thomas Bura, âgé de 41 ans, d’origine française. Arrivé au Québec en 2013, il pratique aujourd’hui régulièrement la pétanque. « En France, après chaque baptême ou communion on faisait une partie en famille. Une fois ici, j’ai eu la piqûre. C’est un sport très technique, mais qui a aussi un côté convivial et social », affirme Thomas Bura.

« On voit de plus en plus de jeunes dans la trentaine qui adhèrent à ce sport. Et, quand je vais à Montréal c’est la même chose, il y en a de plus en plus », soutient-elle.