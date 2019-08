Le week-end culturel de Charles Lafortune

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Le roman Dis-moi qui doit mourir... de Marc-André Chabot. C’est quelqu’un que je connaissais comme réalisateur et que j’ai découvert en tant qu’auteur. Sa plume est extraordinaire. C’est un polar où un jeune homme qui ne supporte plus les injustices doit soumettre une liste de cinq personnes qui doivent mourir. En fait, je ne sais pas si je dois en parler parce que la dernière fois que j’ai parlé d’un livre que j’aimais, c’était Victor Lessard et j’ai produit la série. Qui sait si je ne ferai pas une série avec ce livre ? D’ailleurs à chaque lecture, je me questionne à savoir si je pourrais faire de la télé avec ce contenu.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

J’ai vraiment très hâte d’aller voir le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time In Hollywood avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, deux grosses têtes d’affiche. Je lis d’ailleurs beaucoup autour de la polémique du meurtre de Sharon Tate, survenu en 1969, victime de la tuerie de Charles Manson et dont il est question dans ce film. Je suis très curieux de voir cette histoire sur une célébrité décédée il y a 50 ans.

Quel est le spectacle à ne pas ­manquer ?

J’aimerais aller voir la reprise de la pièce La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé avec Julie Le Breton, écrite par Michel Marc Bouchard et mise en scène par Serge Denoncourt. J’adore aller au théâtre, mais je n’ai pas toujours le temps. Je l’ai manqué au printemps dernier, mais elle reprendra l’affiche au TNM à l’automne 2020. Julie est quelqu’un que j’aime beaucoup et qui fait un travail formidable sur Victor Lessard, c’est une actrice de grand talent. On avait travaillé ensemble à mes débuts sur l’émission Watatatow, elle jouait ma blonde.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

En ce moment, j’aime regarder la série espagnole La Casa de papel, l’histoire d’une prise d’otages dans la ­Maison royale de la monnaie d’Espagne. Ils sont huit, tous ­habillés de rouge et ils habillent leurs otages en rouge également de manière à ne plus savoir qui est qui. Au lieu de voler de l’argent, ils vont imprimer de l’argent pendant cinq jours. C’est la prémisse de départ de ce thriller. Je croyais qu’ils allaient tenir que pour sept épisodes et pourtant ils en sont maintenant à la troisième saison. J’ai adoré ça ! Je visionne la série originale sur Netflix en espagnol, sous-titré en français. Sinon, du côté de nos productions chez Pixcom, je suis très excité par trois projets, dont la nouvelle série policière La faille, avec Isabel Richer et Maripier Morin, et Alerte Amber avec Vincent Leclerc et Madeleine Péloquin, ainsi que la troisième saison de Victor Lessard.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai téléchargé le dernier album du rappeur québécois, Loud. J’ai adoré son dernier album, Tout ça pour ça. On y retrouve la chanson Sometimes, All The Times, un duo avec Charlotte Cardin. C’est vraiment un bon rappeur, il a d’ailleurs fait le Centre Bell au début de l’été.

