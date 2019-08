Les Capitales l’échappent en 11e manche

Dans un match chaudement disputé entre les deux formations québécoises de la Can-Am, les Capitales de Québec n’ont pas été capables de protéger leur avance de deux points en 11e manche, et ils ont vu les Aigles marquer trois points sans riposte pour filer vers une victoire de 5 à 4, dimanche après-midi, au Stade Stereo Plus, de Trois-Rivières.

Alors que les Capitales se dirigeaient vers une deuxième victoire consécutive en Mauricie, les efforts de l’équipe adverse ont été anéantis par l’attaque des Aigles, qui a été sans pitié devant Dustin Molleken en 11e manche.

Le releveur avait également été utilisé lors de la dernière rencontre pendant une manche et un tiers. Étant donné que l’entraîneur Patrick Scalabrini voulait à tout prix la victoire, il a ramené Mollenken sur la butte pour une deuxième journée de suite.

Malheureusement, le vétéran n’a pas fait le travail pour permettre à son équipe de quitter Trois-Rivières avec deux victoires dans cette série. L’artilleur a accordé quatre coups sûrs, trois points mérités et il a commis deux erreurs en une manche et un tiers de tiers de travail.

Les points des Capitales ont été inscrits uniquement durant les deuxième et 11e manches. Les meilleurs au bâton du côté de Québec ont été Yordan Manduley et Jhalan Jackson, avec deux simples chacun durant le match.

Malgré deux joueurs sur les sentiers, le héros de la veille, TJ White, n’a pas été en mesure de procurer l’avance aux Caps en début de neuvième manche. Le numéro 3 a frappé la balle solidement au champ centre, mais le voltigeur des Aigles était bien placé pour effectuer le troisième retrait.

Du grand Scott Richmond

Le vétéran lanceur de 39 ans Scott Richmond était en pleine possession de ses moyens sur la butte des lanceurs du Stade Stereo Plus. L’ancien des Blue Jays a été solide pendant six manches et deux tiers, n’allouant que quatre maigres coups sûrs aux pourtant dangereux frappeurs des Aigles. Richmond a également passé six frappeurs dans la mitaine.

Après ce court arrêt à Trois-Rivières, les Capitales sont de retour à domicile pour trois séries consécutives. Les Caps recevront les Champions d’Ottawa pour une série de trois matchs qui débutera mardi. Les deux équipes s’affronteront pour une première fois depuis la bagarre générale du 21 juillet dernier. Après les Champions, ce seront les Miners de Sussex County et les Aigles qui visiteront tour à tour le Stade Canac.