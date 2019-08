Michèle Richard est insatisfaite de travaux

Un mois après l’achat, Mme Richard a fait appel à l’entreprise Constructions Moretti et fils afin de réparer un problème de drainage qui risquait d’engendrer une infiltration d’eau, peut-on lire dans la poursuite civile récemment déposée au palais de justice de Saint-Jérôme par son avocat Maxime Lachance.

Le contrat, qui était évalué à 64 000 $, mentionnait que l’entrepreneur devait rehausser le bâtiment et en protéger son intégrité, est-il indiqué dans le document.

Or, à la mi-décembre, Moretti a transmis un rapport à la chanteuse énumérant des extra qui allaient faire grimper le coût total des travaux à plus de 90 000 $.

Elle y avance aussi que Moretti serait parti avec une pompe et plusieurs tuyaux de cuivre qui lui appartenaient.

Une mise en demeure n’aurait pas non plus convaincu Moretti de reprendre les travaux en bonne et due forme. Cela a forcé Mme Richard à requérir les services d’une autre compagnie.