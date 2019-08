Photos souvenirs: Pierre Brassard

Le Zoo

Photo d'archives

Fin des années 1980, le jeune homme natif de Val-d’Or tentait sa chance à Montréal après des études au Cégep de Jonquière et une expérience de lecteur de nouvelles à la radio de Chicoutimi. Il remportait alors la finale provinciale des auditions Juste pour rire, en juin 1987, et on lui confiait aussitôt la coanimation du Zoo de Montréal à CKMF. L’été suivant, âgé de 22 ans seulement, il décrochait le rôle d’animateur à l’émission télé Premières ce soir à TQS.

Les Bleu Poudre

Photo d'archives

Avec son complice Richard Z. Sirois, en 1989, il y a trente ans, à l’émission 100 Limite, diffusée à TQS. Les deux humoristes tournaient en ridicule l’actualité avec le populaire segment NATM (les Nouvelles après tout le monde), avec Jici Lauzon et plus tard les Jacques Chevalier, Ghislain Taschereau et Chantal Lamarre. Ils hériteront du nom Bleu Poudre, étant donné la couleur de leur chic veston de faux journalistes.

Taquinons...

Photo d'archives

Un moment mémorable que celui où le célèbre Raymond Beaudoin, alias Pierre Brassard, affublé de sa barbichette, tentait de faire de l’humour en abordant un Pierre Elliott Trudeau âgé de 74 ans et en grande forme, pour l’émission Taquinons la planète. Fatigué de se faire importuner, le père de Justin, notre premier ministre, lui assénait une claque au visage, suivi d’un coup de pied aux parties sensibles. C’était en septembre 1993, il y a 25 ans.

L’extravagante Colette

Photo d'archives

Après des années de coups pendables au sein des Bleu Poudre, dont celui de s’entretenir au téléphone avec la reine Élisabeth II et le pape Jean-Paul II, en se faisant passer pour Jean Chrétien au micro de CKOI, Pierre animait en 1996-1997 l’émission Politiquement Colette diffusée à TVA. Vêtu de son élégant déguisement féminin, il se permettait tous les commentaires auprès de ses invités.

L’acteur

Photo d'archives

À l’hiver 1998, il y a plus de 20 ans. Pierre qui avait suivi des ateliers de perfectionnement d’acteur à la réputée école John Strasberg, à New York, jouait un premier rôle au cinéma, dans le film Décharge, qui remporta, l’année suivante, le prix du meilleur court métrage au Festival du film de Toronto. En 1999, il animait aussi l’émission spéciale Fort Boyard en coulisses.

► Pierre Brassard joue au théâtre tout l’été. Il défend pour la première fois non pas un, mais plusieurs rôles sur les planches. Il est de la distribution de la pièce Garçon !, une comédie dramatique de Stéphane E. Roy inspirée de sa websérie du même titre, avec un contenu différent.

► La pièce humoristique, qui aborde aussi des sujets sérieux, raconte les relations entre les serveurs d’un restaurant français au bord de la faillite et ses clients. Mise en scène d’Alain Zouvi. Au Patriote de Sainte-Agathe jusqu’au 24 août, theatrepatriote.com. À compter de janvier 2020, la pièce sera en tournée au Québec.

► Pierre sera de retour derrière le micro d’Ici Première à la barre de l’émission Pouvez-vous répéter la question ?, dans laquelle il revisite l’actualité avec ses invités.

► Pierre est la voix de Gérard D Laflaque depuis 2016 à Radio-Canada.

► Pierre était en ondes tout l’été à Radio Canada avec son émission Parasol et gobelet.