Rien à jeter dans la boîte à lunch

La cloche qui sonnera bientôt le retour à l’école et au boulot annoncera aussi la création de boîtes à lunch zéro déchet pour toute la famille. L’objectif : ne rien avoir à jeter à la poubelle à la fin du repas.

Trois pellicules alimentaires faites de coton, de cire d’abeilles canadiennes, de résine d’arbre et d’huile de jojoba. 30 $, simons.ca

Cuillère, fourchette, couteau et baguettes en bambou To Go-Ware RePEat glissés dans un porte-ustensiles en plastique recyclé. 18 $, merehelene.com

Contenant pour duo de collations, afin de séparer le yogourt du granola et les légumes de la trempette, avec une petite cuillère qui se fixe en dessous. 6,99 $, starfrit.com

Boîte à sandwich Sugarbooger comprenant une séparation au centre, pouvant aller au micro-ondes. 9,99 $, charlotteetcharlie.ca

Paille en silicone réutilisable Silikids (20 cm) se transportant dans un petit boîtier. 4,50 $, merehelene.com ou carrezerodechet.com

Baluchon à collation d’Öko Créations, fait de coton biologique enduit de polyuréthane de grade alimentaire, se tenant debout pour y piger des grignotines. Enveloppe à sandwich aussi disponible. 13,50 $, merehelene.com ou carrezerodechet.com

Ensemble de deux sacs à collation réutilisables, avec fermeture éclair, lavables à la machine. 15 $, simons.ca

Boîte bento moulée dans une fibre de riz recyclée, entièrement écologique et compostable. 25 $, simons.ca

Bol à soupe pour transporter vos nouilles ramen et garnitures préférées. Il ne restera qu’à réchauffer le tout au micro-ondes avant d’empoigner les baguettes pour déguster. 9,99 $, starfrit.com

Sac réfrigérant sans condensation, qui garde votre repas au frais et au sec, avec une housse lavable en polyester, pour le protéger et le garder plus longtemps. 12,99 $, charlotteetcharlie.ca

Boîte à jus Asobu faite en Tritan, d’une capacité de 290 ml, avec paille et silicone. 12 $, merehelene.com ou carrezerodechet.com