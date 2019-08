Un alambic à la place de l’autel

Bien avant qu’ils achètent la petite église pour y aménager leur production de spiritueux en octobre dernier, la distillerie de Fernando Balthazard et Pascal Gervais, fondée en 2010, s’appelait Les Subversifs.

« On a été les premiers à fonder une entreprise qui avait comme seul objectif de distiller des alcools forts », dit Pascal Gervais. Depuis la fondation des Subversifs, 45 distilleries ont vu le jour, un phénomène en pleine croissance.

Le mobilier et la cloche ont été retirés et les distillateurs ont acquis un bâtiment vide. À la place de l’autel, ils ont installé leur imposant alambic en cuivre de 350 litres, acheté en Allemagne. Dans la salle communautaire du sous-sol où se déroulait autrefois le bingo, ils ont disposé la ligne d’embouteillage et le stockage des bouteilles.