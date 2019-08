Un pied de neige attendu dans le nord de la Colombie-Britannique

Les amoureux de l'hiver peuvent se réjouir; déjà, en plein mois d'août, Environnement Canada doit ressortir ses avertissements hivernaux, une importante quantité de «neige forte hâtive» étant attendue dans le nord de la Colombie-Britannique.

Une alerte publiée dimanche matin par Environnement Canada indique qu'entre 20 et 30 centimètres de neige s'abattront sur les régions de Nelson et du parc provincial de Stone Mountain, des secteurs situés à proximité de la frontière avec le Yukon.

L'organisme fédéral attribue ce phénomène à «l'effet combiné d'une masse d'air arctique anormalement froid et de l'humidité du Pacifique associé à une dépression sur la côte nord». Si les secteurs dans les vallées peuvent s'attendre à recevoir un mélange de pluie et de neige fondante, ceux plus en hauteur devraient recevoir quelques dizaines de centimètres de neige persistante.

Les averses de neige doivent perdurer tout au long de la journée de dimanche, pour finalement perdre en intensité lundi matin.

«Les déplacements à l'extérieur ne sont pas recommandés. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte. Une accumulation de neige abondante pourrait casser des branches d'arbres», a averti Environnement Canada.