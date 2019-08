Un «Tiananmen» à Hong Kong nuirait à un accord commercial, dit Trump

Le président américain Donald Trump a lancé dimanche un avertissement à la Chine, assurant qu'une répression des manifestations de Hong Kong similaire à l'écrasement du mouvement de la place Tiananmen nuirait aux discussions sur un accord commercial sino-américain.

«Je pense qu'il serait très difficile de conclure un accord s'ils exercent de la violence, (...) si c'est une autre place Tiananmen», a déclaré M. Trump à des journalistes dans le New Jersey (nord-est) alors que des centaines de milliers de manifestants prodémocratie ont à nouveau défilé dimanche à Hong Kong.

«Je crois que ce serait très difficile à faire s'il y avait de la violence», a ajouté le président.

Les manifestations se succèdent à Hong Kong depuis plus de deux mois et la Chine a récemment haussé le ton, faisant redouter à certains une répression comme celle de juin 1989, lorsque l'armée chinoise avait mis fin au mouvement prodémocratie mené par des étudiants en faisant des centaines voire plus d'un millier de morts.

Si une telle situation se répétait à Hong Kong, «je crois qu'il y aurait un sentiment politique énorme» qui porterait à «ne rien faire» dans le domaine des négociations commerciales avec la Chine, a déclaré M. Trump.

Le président des États-Unis a de nouveau exprimé son souhait que la crise de Hong Kong ait une issue pacifique. «J'aimerais beaucoup voir cela résolu d'une manière humaine», a-t-il dit, appelant le président chinois Xi Jinping à négocier avec les contestataires.

M. Trump a fait ces déclarations alors que son principal conseiller économique, Larry Kudlow, a assuré dimanche matin que Washington et Pékin tentaient activement de remettre sur les rails les négociations pour mettre un terme à la guerre commerciale qui les oppose et agite les marchés.

Un quotidien chinois a fait vendredi une rare allusion à la répression de Tiananmen, sujet tabou en Chine, pour expliquer qu'une éventuelle intervention armée à Hong Kong ne serait pas une répétition du carnage commis en 1989 par les militaires chinois.

«Pékin n'a pas décidé d'intervenir par la force afin de mater les émeutes à Hong Kong, mais cette option est à l'évidence à sa disposition», a averti dans un éditorial le quotidien de langue anglaise Global Times.

Mais même si le régime communiste décidait d'envoyer l'armée contre les manifestants, «l'incident à Hong Kong ne sera pas une répétition de l'incident politique du 4 juin en 1989», a assuré le quotidien.

Avant Donald Trump, son conseiller à la sécurité nationale John Bolton a évoqué la répression de la place Tiananmen pour appeler la Chine à la modération.

«Les Chinois doivent faire très attention aux mesures qu'ils prennent, parce que les Américains se souviennent de la place Tiananmen», a déclaré M. Bolton dans un entretien à Voice of America diffusé jeudi.

«Ils se souviennent de l'homme debout face à une file de tanks. Et ils se souviennent de la répression du gouvernement chinois en 1989. Ce serait une grosse erreur de créer de nouveaux souvenirs comme ceux-là à Hong Kong», a insisté M. Bolton.