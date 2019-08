GENDRON, Guy



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Guy survenu le 16 août 2019, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse, Madeleine Lemay, ses enfants Benoît et Nathalie, les enfants de son épouse, Marie-Josée et Bruce, son ex-épouse Danielle, ses petits-enfants : Francis, Simon, Martin, Audrey, Valérie, Mathieu et Maude, ses frères et soeurs : Georges (Adelina), Marcel (Pierrette), Liliane (Angelo), André, Michel (Johanne), Diane (Mario), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à:164 RUE MARTEL, CHAMBLY, QC, J3L 1V4le samedi, 24 août 2019 de 9h30 à 10h30, suivi de la célébration du service à 10h30.Au lieu de fleurs, nous vous invitons à faire un don en son honneur au: Centre Hospitalier de l'Hôpital Charles Lemoyne, 3120 boul. Taschereau, Greenfield Park, J4V 2H1.