Chaleur, pluie et risque d’orages pour le début de la semaine

MONTRÉAL – Le passage d’un front froid ainsi que la chaleur et l’humidité vont créer de l’instabilité, lundi, sur le Québec avec un risque d’orages notamment pour le sud et l’ouest de la province.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue à Montréal, lundi, avec 40 % de probabilité d’averses et un risque d’orage tôt le matin. Côté température, on attend un maximum de 29 °C avec un humidex qui atteindra 37. À Québec, la situation sera similaire puisque la journée sera généralement nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses et risque d’un orage, il fera 26 °C avec un humidex de 34.

Mardi sera une belle journée pour la majorité des secteurs. À Montréal comme à Québec, le soleil dominera et il fera respectivement 29 °C et 26 °C.

La journée de mercredi s’annonce nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses pour Montréal, avec un mercure qui afficher 28 °C, tandis qu’à Québec ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 °C.

Le soleil sera de retour jeudi et vendredi pour Montréal, alors qu’à Québec ces deux journées seront sans doute ponctuées par les nuages et la pluie.

La fin de semaine devrait toutefois être ensoleillée pour tout le monde.