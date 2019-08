Des toilettes en or pour les touristes en Angleterre

Des toilettes en or vont être installées dans le palais Blenheim à Oxfordshire où est né le mythique premier ministre britannique Winston Churchill. Elles seront accessibles aux visiteurs du lieu qui payent l’entrée de 33 dollars américains.

C’est en fait une œuvre créée par l’artiste italien Maurizio Cattelan. Elle est composée d’or 18 carats et a couté la modique somme de 1,2 million de dollars américains.

Les toilettes sont parfaitement fonctionnelles et peuvent être utilisées. Toutefois, ceux qui souhaitent se soulager dans ces latrines de luxe devront faire vite car ils n’auront droit qu’à trois minutes pour faire leurs besoins.

Avant d’être placée en face de la chambre où est né le célèbre politicien, l’œuvre a été «exposée» au musée Guggeinheim de New York où elle a reçu un grand succès et a même été prêtée à Donald Trump.

Les w.c. seront utilisables au palais Blenheim pendant plus d’un mois, du 12 septembre au 27 octobre, durant lequel près de 6000 personnes viendront s’y assoir.

Du reste, nous n’avons pas vraiment besoin d’avoir des toilettes en or. Comme le disait Churchill : “Quand on obtient d’une chose ce qu’on en attendait, on n’en demande pas plus.”