Élections fédérales: la batterie du candidat bloquiste survoltée... par son adversaire!

Il y a de ces moments qui ne s’inventent pas. Samedi, en Gaspésie, le candidat du Bloc québécois a reçu l’aide de son adversaire conservateur pour survolter la batterie de sa voiture qui était à plat.

Les deux candidats qui s’affronteront aux prochaines élections fédérales se trouvaient à l’inauguration d’un parc à Rivière-à-Claude en Gaspésie.

Alors que M. Bernatchez jasait avec des intervenants à la suite de l’inauguration, sa fille de 13 ans qui l’attendait patiemment dans son véhicule a utilisé les accessoires, ce qui a mis la batterie à plat.

«J’ai jasé pas mal plus longtemps que prévu, elle n’a pas figuré qu’elle pouvait mettre la batterie à terre», raconte Guy Bernatchez.

«Je me préparais, j’avais des câbles à booster et je me disais: le premier qui passe, je lui demande, mais... c’est Jean-Pierre! Il me l’a offert, j’avais envie de rire», ajoute-t-il.

Bons joueurs

Bons joueurs, les deux candidats ont décidé d’immortaliser le moment le temps d’une photo. Il faut dire qu’ils se connaissent aussi au-delà de la politique, Jean-Pierre Pigeon, le candidat conservateur, étant l’agent d’assurances de M. Bernatchez.

«Ça montre l’esprit gaspésien. Avant d’être des adversaires politiques, on s’entraide, on est des êtres humains», souligne Guy Bernatchez.

L’anecdote a été aimée des dizaines de fois et commentée par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont salué le geste de collaboration, qui est à l’image des Gaspésiens, selon eux.

«Ç’a été vu par beaucoup de monde. Avant d’être des compétiteurs, on travaille tous dans le même sens. L’entraide va être toujours là, peu importe les allégeances. On s’entend que j’aurais fait la même chose», conclut M. Bernatchez.