En novembre: The Offspring et SUM 41 partageront la scène à Laval

Les amateurs de punk seront servis avec le concert que donneront The Offspring et SUM 41 à le Place Bell de Laval, le 17 novembre.

La formation californienne qui a enfilé les succès durant les années 1990 et la groupe canadien qui est devenu populaire au début des années 2000 seront rejoints par les Anglais de Dinosaur Pile-Up.

On pourra se procurer des billets pour ce spectacle dès vendredi à 10 h en ligne (evenko.ca).

La tournée canadienne de The Offspring et SUM 41 comprendra 14 dates. Elle s’amorcera le 12 novembre au Scotiabank Centre situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et se conclura le 2 décembre au Sandman Centre de Kamloops, en Colombie-Britannique. Le concert à Laval est le seul prévu au Québec.

Les membres de The Offspring ont récemment complété leur plus récent album, leur premier en sept ans, avec l’aide du célèbre producteur Bob Rock. Les musiciens de SUM 41 ont pour leur part lancé un nouvel effort intitulé «Order in Decline», il y a quelques semaines.