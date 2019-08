Ezekiel Elliott «ne la trouve pas drôle»

Le porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott n’a pas apprécié une blague que le propriétaire de l'équipe, Jerry Jones, a faite à son sujet, samedi soir.

Questionné sur la situation des porteurs de sa formation après le gain des siens contre les Rams de Los Angeles, à Hawaii, Jones a répondu : «Zeke qui?».

L’agent d’Elliott, Rocky Arceneaux, a révélé au réseau ESPN que son client a trouvé la réponse du propriétaire «irrespectueuse».

«Je n’ai pas trouvé ça drôle et Zeke non plus», a-t-il ajouté.

La blague de Jones faisait référence à l’excellente performance du porteur de ballon Tony Pollard, qui a parcouru 42 verges en cinq courses et inscrit un touché contre les Rams. Par la suite, l’homme de 76 ans a indiqué que Pollard «ne remplacerait pas» ce qu’Elliott amène à ses Cowboys.

Le porteur de ballon vedette ne s’est toujours pas présenté au camp d’entraînement de son équipe, car il désire obtenir une nouvelle entente contractuelle, et ce, malgré le fait qu’il reste deux saisons à son présent contrat.

À ses trois premières saisons dans la NFL, Elliott a couru avec le ballon 868 fois pour 4048 verges de gains et 28 majeurs. Il a également attrapé 135 passes pour 1199 verges et six touchés.