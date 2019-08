Je sors, je reste

Coup de cœur

Conférence

Cirque du Soleil – De l’idéation, aux costumes à la scène

L’univers du Cirque du Soleil sera en partie révélé au grand jour avec cette discussion sur le processus créatif des costumes de la compagnie de cirque de renommée internationale. Michel Laprise, metteur en scène, Nicolas Vaudelet, concepteur costume, et Mylène Bouthillette, assistante-conceptrice costumes, seront sur place pour discuter de la magie qui s’opère lors de l’élaboration des costumes.

Ce soir à 19h30 à l’Édifice Wilder, 1435 rue de Bleury

Je sors

Variétés

Cabaret Dada Phénomena II

Ce soir, le mouvement dada s’empare des Jardins Gamelin. Au programme, hommage queer aux barbiers, bouffonneries, contorsionnistes, humour satirique, absurdités et ukulélés! Stéphane Crête sera à l’animation de cette soirée cabaret accompagné du musicien Nicolas Letarte-Bersianik.

Ce soir à 20h30 aux Jardins Gamelin, 550 De Maisonneuve Est

Cinéma

Le Chant de la forêt

Ce documentaire nous plonge au cœur de la tribu Krahô au nord du Brésil. Un jeune indigène du nom de Ihjac doit entamer les célébrations funéraires pour son père, afin de faire son deuil. Ihjac a le don de parler au mort, mais refuse de devenir chaman. Il s’enfuit donc vers la ville. Il sera frappé par ce que le Brésil est maintenant.

Ce soir à 17h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Théâtre

Deux pièces pour Étienne Pilon

Le Théâtre La Licorne offre une expérience de théâtre différente au public en présentant deux pièces simultanément dans ces deux salles. L’acteur Étienne Pilon joue dans les deux pièces. Cette expérience théâtrale se veut une réflexion sur le culte de la performance que la société impose à tous. Le public sera confronté à tout un dilemme. Quelle salle devrait-il choisir?

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Conférence

Marie Wilkinson – Voir le monde autrement

Ce soir, dans le cadre du Festival Mode & Design, il sera possible d’entendre la réputée designer de lunettes Marie Wilkinson sur son métier. La dame, basée à Londres, travaille présentement à la direction du design de la marque de luxe Culter and Gross. Elle est aussi derrière certaines montures portées par Elton John.

Aujourd’hui à 16h30 à la boutique Antoine Laoun, 700 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique

Monolake

Le festival MUTEK s’ouvrira sur une performance immersive de Monolake, ou de son vrai nom Robert Henke. Le tout se tiendra dans la fameuse pyramide PY1 au Vieux-Port. L’artiste basé à Berlin offrira de la musique électronique avec la touche qu’on lui connaît et son amour des technologies. La performance sera agrémentée de visuels de Diagraf. Pour une expérience tout à fait hors de l’ordinaire!

Ce soir à 19h et 21h à la Pyramide PY1, Quai de l’horloge

Je reste

Livre

Saint-Calvaire

François Racine présente ce deuxième tome de la série Récits du presque pays. L’œuvre comprend sept histoires qui ont marqué le Québec. Les Jésuites, les coureurs des bois, la sorcellerie, Émile Nelligan, Félix Leclerc, le référendum de 1995, les fusillades dans des écoles, tout y passe!

Sorti en librairie aujourd’hui

Télé

Luchador : un lutteur québécois au Mexique

Ce documentaire suit Jay Phenomenon, ou Benjamin Tull sous son vrai nom, dans son rêve de combattre parmi les lutteurs mexicains. Le Québécois fera face à de nombreux défis et de nombreux échecs avant de pouvoir espérer le titre de luchador.

Ce soir à 21h à Ztélé

Album

The 2nd Season

Suite au succès de The Season, une comédie musicale de marionnettes qui mettait en vedette Yves Lambert, Socalled s’est fait mettre au défi d’inventer une suite par le festival Kampnagel en Allemagne. Le résultat, The 2nd Season, rassemble Rich Ly, Katie Moore, Michael Felber et C-Rayz Walz. Des ours et des trombones sont les personnages de cette nouvelle histoire.

Sorti le 16 août