Les Cardinals échappent un match sans point ni coup sûr

Les Cardinals sont passés bien proche de réussir le 11e match sans point ni coup sûr de leur histoire, alors qu’ils affrontaient les Brewers de Milwaukee, lundi soir à St. Louis. Les favoris de la foule l’ont tout de même emporté 3 à 0.

L’unique coup sûr des visiteurs est survenu en huitième manche et a été réalisé par Yasmani Grandal. C’est l’artilleur Giovanny Gallegos qui était en poste à ce moment. Ce dernier avait remplacé Dakota Hudson (12-6) sur la butte dans l’engagement précédant. Le partant des Cardinals n’a permis aucune frappe en lieu sûr en six manches et deux tiers de boulot. Le lanceur de 24 ans a donné quatre buts sur balles et retiré sept adversaires sur des prises.

Le spécialiste des fins de match Andrew Miller a fini le travail et il a ainsi obtenu son cinquième sauvetage de la campagne.

Offensivement, Paul DeJong a frappé sa 22e longue balle en 2019, alors qu’il n’y avait personne sur les sentiers. Kolten Wong et Dexter Fowler ont produit les deux autres points des vainqueurs.

La victoire des Cardinals leur a permis de prendre le premier rang de la section Centrale de la Nationale, eux qui ont maintenant une avance d’un demi-match sur les Cubs de Chicago. Ceux-ci avaient une soirée de congé, lundi soir.

Les Nationals pulvérisent les Pirates

À Pittsburgh, les Nationals de Washington ont été dominants offensivement et défensivement, lundi soir, contre les Pirates. L’équipe de la capitale américaine n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires en l’emportant au compte de 13 à 0.

Les vainqueurs ont amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues, inscrivant huit points dans les deux premiers engagements. Lors de cette séquence, Adam Eaton, Matt Adams et Trea Turner ont expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. Asdrubal Cabrera a aussi frappé une longue balle, mais lors de la dernière manche.

En plus de son circuit de deux points, Adams a également permis à deux autres de ses coéquipiers de fouler la plaque, et ce, grâce à deux doubles.

Au monticule, Joe Ross (4-3) a obtenu la victoire, lui qui a amorcé la partie. En trois manches et un tiers, il a permis trois des quatre coups sûrs des Pirates et passé deux frappeurs dans la mitaine. De son côté, la défaite a été ajoutée à la fiche de Trevor Williams (5-6), qui a donné six points mérités en seulement deux manches de travail.