Pain plat garni de dindon harissa avec gelée de piments rouges et fromage de chèvre

Pour la rentrée scolaire, voici une recette facile qui saura plaire à vos enfants, mais qui vous permettra aussi de profiter, pour quelques semaines encore, de votre barbecue. La recette se cuisine également au four.

L’harissa est un délicieux mélange d’épices marocaines qui contient des flocons de piment chili, du cumin, du carvi et de la coriandre. Bien que le mélange de chaque marque diffère légèrement, ils ont tous un équilibre judicieux entre les notes salées et épicées. Cette recette de pain plat présente un excellent profil de saveur en combinant le côté épicé de l’harissa avec la douceur des piments rouges, l’onctuosité du fromage de chèvre et la fraîcheur de la menthe. Ils sont parfaits lorsque tout juste grillés sur le barbecue.

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile de canola, divisé

454 g de dindon haché maigre

1 c. à soupe d’épices harissa

1 pot (285 ml) * de piments rouges grillés

¼ de tasse de gelée de piments rouges

½ tasse de yogourt grec nature 2 %

½ tasse de farine

1 pâte à pizza toute prête (650 à 725 g)

¾ de tasse de fromage de chèvre émietté

¼ de tasse de menthe fraîche hachée

Préparation

Préchauffer une poêle à feu vif et y verser une cuillère à soupe d’huile de canola. Ajouter le dindon haché et l’harissa. À l’aide d’une cuillère en bois, émietter la viande. Cuire en remuant fréquemment pendant environ 6 minutes ou jusqu’à ce que le dindon soit bien cuit. Transférer le dindon dans un bol et laisser refroidir.

Égoutter les piments rouges grillés et retirer tous les pépins des piments. Émincer les piments rouges et les mettre dans un bol. Incorporer la gelée de piments rouges et mélanger jusqu’à dissolution de la gelée.

Une fois le dindon refroidi, incorporer le yogourt grec.

Préchauffer le barbecue à 375 °F (190 °C).

Enfariner votre surface de travail et diviser la pâte à pizza en quatre. Étirer chaque morceau pour en faire de longs ovales et les placer sur une plaque de cuisson enfarinée. Badigeonner le dessus de la pâte avec la cuillère à soupe restante de l’huile de canola.

Poser les pains directement sur le barbecue, le côté avec l’huile en dessous et cuire 3 minutes, jusqu’à ce que la pâte commence à avoir des marques de barbecue et s’enlève facilement de la grille.

Diminuer le feu du barbecue et retourner les pains. Garnir chaque pain avec une quantité égale de la préparation de dindon, suivi du mélange de piments rouges et ajouter finalement le fromage de chèvre. Fermer le couvercle du barbecue et cuire de 12 à 15 minutes jusqu’à ce que la pâte des pains soit cuite et que les garnitures soient entièrement chaudes.