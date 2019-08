Rien ne va plus au service 311

Le système téléphonique de la Ville de Montréal, le service au 311, se dégrade à vitesse « grand V » depuis un an. Ce printemps, seuls 16 % des appels ont été traités dans les temps, ce qui « met en péril la qualité du service », révèle un document obtenu par notre Bureau d’enquête.

Selon l’administration municipale, cette centralisation devait permettre de réduire les coûts et de « réaliser des gains en efficacité ». Mais depuis, c’est la débandade.

« Depuis la centralisation, le centre de services 311 et les arrondissements peinent à respecter les normes de services établies, expose une fiche technique de la Ville datée du 14 août. La centralisation met en péril la qualité du service. »

Résultat : un citoyen sur trois (36 %) abandonne avant d’avoir la ligne et de plus en plus de résidents mécontents se présentent à leur bureau Accès Montréal de quartier.