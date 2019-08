Rouler à 225 km/h en Ford Mustang des années 60

Prendre le volant d’une Ford Mustang de course des années 60 et rouler à plus de 225 km/h, c’est possible.

C’est ce qu’a raconté Emmanuel Moreira, propriétaire d’Expérience Course Vintage, alors qu’il était de passage à l’émission Le Guide de l’auto animée par Frédéric Mercier et Germain Goyer sur QUB radio.

Cette entreprise située à Delson offre aux passionnés d’automobile la chance de réaliser des tours, soit comme passager, soit comme conducteur, à bord de voitures de course des années 60 et 70 sur le circuit Sanair.

En plus de quelques Mustang de 1965 à 1970, on retrouve une Chevrolet Camaro 1969 ainsi qu’une Dodge Challenger 1970. Ces authentiques voitures recréent l’esprit de la populaire série Trans Am de cette époque.

