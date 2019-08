Une médecine à deux vitesses pour des spécialistes

La « médecine à deux vitesses » est de plus en plus populaire auprès de certains médecins spécialistes, qui quittent temporairement le réseau public plusieurs fois durant l’année pour soigner au privé des patients prêts à payer le fort prix.

Selon plusieurs, le manque d’accès aux blocs opératoires et aux cliniques externes dans les hôpitaux fait en sorte que des spécialistes sortent du réseau public. Une façon qui leur permet de voir plus de patients et d’augmenter leur revenu.

Nul doute que ce va-et-vient est de plus en plus populaire : seulement 19 spécialistes l’avaient fait en 2016. Depuis un an, 16 pneumologues et 15 radiologistes ont fait le saut.