5 films incontournables à voir au Festival de cinéma de la ville de Québec

Pendant que le Festival des films du monde prend une pause à l’autre bout de la 20, le Festival de cinéma de la ville de Québec poursuit sa progression en misant, comme c’est devenu son habitude, sur plusieurs nouveautés québécoises susceptibles de piquer la curiosité des cinéphiles. « Plus que jamais, le FCVQ est un festival par et pour les gens de Québec », clame son directeur général Ian Gailer, lequel a commenté les principales prises de son édition 2019, qui aura lieu du 12 au 21 septembre et présentera plus de 200 films.