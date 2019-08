RACINE, Soeur Gertrude



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne de Lachine, le 16 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Soeur Gertrude Racine, s.s.a. Originaire de Sainte-Anne-des-Plaines, elle était la fille de feu Damase Racine et de feu Cécile Therrien.Elle laisse dans le deuil sa famille religieuse dont sa soeur Claire s.s.a., ses soeurs: Anne-Marie (feu Gilles Lampron), Madeleine, ses frères: feu Louis-Joseph (Marie-Paule Léveillée), feu Jean-Claude (Anne-Marie Thibault), André, o.f.m., Gérard (Suzanne Léveillée), Gilles (Lise Asselin), de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et nièces, arrière-nièces ainsi qu'un grand nombre de cousins, cousines et amis.Elle sera exposée à la :DES SOEURS DE SAINTE-ANNE745, AVENUE ESTHER-BLONDIN, LACHINE(angle 18e avenue et Provost)jeudi le 22 août 2019. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, à 13h30. Prière de ne pas envoyer de fleurs.Complexes Funéraires