VERRONNEAU, Carmen



À Drummondville, le 17 août 2019, à l'aube de ses 87 ans, est décédée Mme Carmen Verronneau, fille de feu Adjémir Véronneau et de feu Rosaria Joyal, autrefois de Saint-David et retraitée d'Impérial Tobacco.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Rachel (feu Rosaire Mondou), Pauline (feu Louis Paquet) et Denise (Yves Mondou). Elle laisse également sa belle-soeur Claire Archambault (feu Jean-Paul Véronneau) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Elle est allée rejoindre, parmi les étoiles, sa grande amie Pauline Auger, ses frères et soeurs Cécile (feu Victor Bourgeault), Sylvio (feu Simone Cormier), Gabrielle (feu Lucien Arel), Georges-Émile (feu Rollande Pratte), Jeanne (feu Albert Champagne), Florence (feu René Fagnan), Roland, Monseigneur René p.h., Florent (feu Marthe Deslauriers et feu Rita Rheault), Jean-Paul (Claire Archambault), Philippe (feu Gracia Lamontagne), Marcel (feu Louise Terreault) et Maurice (feu Raymonde Desmarais).La famille accueillera parents et ami(e)s au salon :105 PRINCIPALE, YAMASKATél. 450-743-5566samedi le 24 août 2019 à compter de 10h suivront les funérailles à 15h en l'église St-David et l'inhumation au cimetière paroissial.