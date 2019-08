Comment parvenir à faire confiance?

Je suis en couple depuis cinq ans avec un homme rencontré chez des amis communs. Au début il préférait garder son logement pour préserver son indépendance. Mais après un an de fréquentation il m’a demandé de faire vie commune. Fille insécure de nature, j’ai accepté sur le champ cette proposition qui me permettait d’avoir un œil sur lui.

On vit ensemble depuis quatre ans, mais je ne parviens pas encore à lui faire totalement confiance. Dès qu’il rentre un peu plus tard que d’habitude je le questionne sur ce qu’il a pu faire en quittant l’atelier, qui il a rencontré sur son chemin pour justifier son retard, ou je le harcèle avec quelque rendez-vous secret qu’il pourrait avoir eu sans vouloir me le dire.

Au début quand je lui disais que j’étais comme ça parce que je ne voulais pas le perdre, il me croyais et prenait ça pour de l’amour. Mais depuis au moins un an, il ne supporte plus mes interrogations. Mon obsession de vouloir tout savoir de sa vie le fatigue. Je le sens. L’autre jour quand il m’a surprise à fouiller dans son ordinateur il a piqué une crise de nerfs qui m’a fait peur.

C’est vrai que je suis insistante et que je surveille tout de ses faits et gestes. Mais c’est plus fort que moi, je ne peux m’empêcher de vouloir connaître sa vie dans les moindres détails. Il me semble que quand on s’aime, c’est normal d’être comme ça. Lui me dit que non. Et hier soir il m’a annoncé qu’il en avait marre de vivre avec une fille qui se dénigre sans cesse comme je le fais envers moi-même, et qui fait une obsession de sa crainte d’être abandonnée quand elle n’a rien à craindre puisqu’il ne m’a jamais trompée. Comment apprendre à lui faire confiance?

Anonyme

Vous n’avez pas confiance en lui parce que vous n’avez pas confiance en vous. D’où ça vous vient? C’est ça qu’il faut chercher. D’abord en apprenant que la jalousie, ce n’est pas une manifestation d’amour pour l’autre. C’est plutôt une manifestation de peur, d’insécurité et d’anxiété face à une situation. Avez-vous été trahie dans une précédente relation? Avez-vous été témoin de couples qui s’entredéchiraient pour des infidélités? Votre piètre estime de vous même est peut-être à la base de votre besoin de surveillance de l’autre. Commencez par prendre le temps d’expliquer à votre conjoint les sentiments qui vous obsèdent, et surtout, entreprenez une thérapie pour retrouver une estime normale de vous-même et apprendre ainsi à faire confiance à l’autre avant qu’il ne soit trop tard pour le retenir.