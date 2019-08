BRUNET, Claude



À St-Hyacinthe, le 16 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Claude Brunet, époux de Claudette Duquette, fils de feu Adrien Moreau et feu Thérèse Brunet Moreau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Luc), feu Gaëtan (Suzanne), Sylvie (Fernand) et France, ses petits-enfants Stéphanie, Vianney, Yan, Jonathan, Simon, Emmanuela, Jade et Félix-Olivier ainsi que leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs feu Micheline, Ginette (Jean-Louis) et Francine (René), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 août 2019 de 11h à 18h, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi 23 août 2019 à 18h, en la chapelle du complexe, suivie d'une réception.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation Aline-Letendre et à Parkinson Québec serait apprécié en la mémoire de Claude Brunet.