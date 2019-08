Il met le feu à sa mère et crie «qu’elle meure!»

Dans un accès de cruauté, un homme de 54 ans de la Californie a immolé par le feu sa mère, avant de se barricader chez lui pendant des heures.

Roselia Rivera a vu la femme en feu, de la tête aux pieds, alors qu’elle tentait de se diriger vers sa maison, a-t-elle raconté à la chaîne KCAL. Le fils de la dame hurlait «dégage!».

Elle et son mari ont tenté d’éteindre les flammes, alors que Gilbert Baneulos, le principal suspect dans cette affaire, leur criait «qu’elle meure! Laissez-la mourir!».

Une autre voisine affirme qu’il était armé d’un marteau et d’un couteau.

Par la suite, Baneulos s’est barricadé dans sa maison, et le SWAT a été appelé en renfort. Après six heures, il a finalement été transporté à l’hôpital et placé en détention.

À l’heure qu’il est, l’état de sa mère est considéré grave, mais stable.