Je sors, je reste

Coup de cœur :

Livre

Du vin et des jeux

Photo courtoisie

Avec l’ouvrage Du vin et des jeux : Le virage commercial de la SAQ et de Loto-Québec, les auteurs Simon Tremblay-Pepin et Bertrand Schepper-Valiquette, de l’IRIS, proposent de revenir sur l’évolution à travers les années de ces deux sociétés d’État pour tenter de comprendre les raisons pour lesquelles leur légitimité est ponctuellement remise en cause aujourd’hui. Il s’agit ici d’un tour d’horizon, tout aussi complet qu’accessible, qui nous replonge dans l’histoire économique et sociale du Québec, du duplessisme jusqu’à nos jours.

Disponible depuis le 4 avril

Je sors :

Cinéma

Fabuleuses

Photo courtoisie

Réalisée par Mélanie Charbonneau, cette comédie dramatique suit le parcours de Laurie, Clara et Élizabeth, trois jeunes femmes ayant à vivre à l’ère des réseaux sociaux omniprésents et des influenceurs et influenceuses. Un film de 120 minutes, bien ancré dans notre époque, et mettant en vedette Noémie O'Farrell, Juliette Gosselin et Mounia Zahzam.

Ce soir à 21h10 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cinéma

Marianne and Leonard : Words of Love

Photo courtoisie

Après un film sur la relation de Kurt Cobain et de Courtney Love, le réalisateur Nick Broomfield revisite ici l’histoire d’amour toute aussi forte que discrète qu’entretenait le chanteur Leonard Cohen et Marianne Ihlen. Elle lui aura, entre autres choses, inspiré la chanson So Long Marianne, en plus de plusieurs autres grands succès.

Ce soir à 21h au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Chien de garde

Photo courtoisie

Dans le cadre des projections Québec Cinéma en liberté, le film Chien de garde, de la réalisatrice Sophie Dupuis, sera présenté ce soir sur grand écran au parc Beaubien. On y suit les tourments de JP, envahi par les responsabilités provenant de toutes parts, ayant à vivre dans un petit appartement avec sa copine, sa mère et son frère.

Ce soir à 21h au parc Beaubien, à l’angle des rues Stuart et McEachran

Spectacle

Canailles

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre des Concerts Campbell, le groupe Canailles sera ce soir en concert au parc Beaubien dans l’arrondissement d’Outremont. La formation y présentera notamment les pièces de leur dernier album, intitulé Backflips, à travers lequel le folk rassembleur se jumèle parfaitement aux rythmes bien dansants.

Ce soir à 19h au parc Beaubien

Spectacle

The Camelcohols

Photo courtoisie

Dans le cadre des mercredis blues présentés au bar Bootlegger, L'Authentique, le groupe The Camelcohols, formé de cinq musiciens, y présenteront leur blues bien dansant et dynamique. Une soirée toute indiquée pour les adeptes du blues qui s'annonce bien explosive.

Ce soir à 21h au Bootlegger, L'Authentique, 3481 boulevard Saint-Laurent

Je reste :

EP

La main de Dieu

Photo courtoisie

Sixième album de la formation montréalaise We Are Wolves, le EP La main de Dieu propose un son très corrosif, aux refrains punks bien accrocheurs, entièrement écrit en français et en espagnol.

Disponible depuis le 16 août

Télé

Un caillou dans l’univers

Photo courtoisie

Présentée en dix épisodes de 60 minutes, la série Un caillou dans l’univers (v.f de One Strange Rock) revisite l’histoire fascinante, souvent étonnante, de l’apparition de la vie sur Terre en donnant la parole à huit astronautes dont le Canadien Chris Hadfield.

À partir de ce soir à 21h sur ICI Explora

Livre

Sortie côté tour

Photo courtoisie

Écrit par Patrick Dewitt, et traduit de l’anglais par Sophie Voillot, le livre Sortie côté tour suit le parcours de Frances Price, mère poule et bourgeoise aigrie, alors qu’elle se retrouve au bord de la faillite. Un roman à l’humour coloré et au regard lucide.

Disponible depuis le 8 avril