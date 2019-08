Les employés de Bell Canada manifestent à Québec

Plus de 2000 employés de Bell Canada d’un peu partout au pays se sont fait entendre dans les rues de Québec mardi, dénonçant la façon de faire de leur employeur, qui «sous-traite» le projet de service Internet résidentiel en milieu rural.

«Ce qui est insultant, c’est que l’entreprise reçoit des millions de dollars en deniers publics pour installer l’internet dans les régions, mais au lieu de prendre nos membres, ils sous-traitent ça, pour diminuer les conditions de travail [des techniciens] et faire plus de profits», déplore Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor, syndicat représentant les employés de Bell Canada.

Les syndiqués qui étaient en congrès au Centre des congrès de Québec ont ainsi profité de l’heure du diner pour sortir manifester, du boulevard René-Lévesque, aux bureaux de Bell, situés sur la rue d’Aiguillon.

«Causer avec Bell»

M. Gagné a tenu a lancé un message clair à Bell Canada, alors que d’autres manifestations pourraient avoir lieu dans les prochains mois, pour inciter l’employeur à «créer des emplois, plutôt que de les sous-traiter».

«Bell fait une grosse publicité, Bell cause pour la cause. Mais, notre monde est dans l’insécurité depuis des années, ça crée un stress énorme. [...] Il n’y a pas juste la santé mentale, il y a les emplois et la création d’emplois, ce pour quoi nous sommes venus causer avec Bell aujourd’hui», a affirmé M. Gagné.

Le représentant syndical n’a toutefois pas été en mesure de dire combien d’emplois sont actuellement donnés en sous-traitance pour brancher différentes régions du Québec à l’Internet.

En 2016, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 500 M$ pour améliorer l’accès à l’internet à l’échelle du pays, d’ici 2021. L’année suivante, Québec, Ottawa ainsi que des entreprises de télécommunications ont aussi annoncé 290 M$ supplémentaire, pour brancher plus de 100 000 foyers québécois avant 2022.

200 000 foyers de moins

Par ailleurs, Bell Canada a annoncé lundi qu’elle supprimerait 200 000 foyers de son plan d’expansion d’Internet en milieu rural, en raison de la récente décision du CRTC, qui a réduit «considérablement les tarifs des services de gros payés par les tiers revendeurs de services Internet». Bell estime ainsi des répercussions financières de l’ordre de 100 M$, qui la force à restreindre son programme d’expansion, peut-on lire dans un communiqué émis par l’entreprise.

Bell Canada n’a pas retourné les appels du Journal, mardi.