Nouvelle ligne de bus pour Saint-Amable

Une nouvelle ligne d’autobus fait la liaison entre la municipalité de Saint-Amable, sur la Rive-Sud, et le terminus de Sainte-Julie.

Lancée lundi par le transporteur exo, la ligne 370 sera en service sept jours sur sept. Pendant la fin de semaine et les jours fériés, elle remplacera la ligne 731, qui reliait Saint-Amable au Terminus Longueuil. En semaine, les lignes 730, 731, 732 et 733, qui assurent le lien vers Varennes et Longueuil, seront maintenues.

Le titre TRAM zone 6 permet maintenant aux résidents de Saint-Amable d’emprunter la ligne 370 jusqu’à Sainte-Julie, puis d’utiliser à partir de ce terminus le réseau local, mais aussi les lignes d’autobus qui se rendent au terminus Mansfield de Montréal, au terminus Longueuil et au Cégep de Saint-Hyacinthe.