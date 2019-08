Une lutte intense chez les joueurs de 20 ans de l’Océanic

Si l’entraîneur-chef et directeur général Serge Beausoleil a diminué sa liste de candidats à six en cédant Jordan Lepage aux Cataractes de Shawinigan, la lutte qui se joue depuis l’ouverture du camp risque de grimper d’un cran au cours des prochains jours.

Le gardien Tristan Bérubé, le défenseur Vincent Martineau et les attaquants D’Artagnan Joly, Jeffrey Durocher, Anthony Gagnon et Cédric Paré tentent d’impressionner l’état-major. Toutefois, dans le cas de Bérubé, Beausoleil l’a déjà averti qu’il lui trouvera un autre endroit pour terminer son stage junior.

« Colten Ellis va jouer 55 matchs au moins cette saison. On va s’arranger pour que Tristan évolue sous d’autres cieux. C’est tout un gardien, et surtout, tout un individu. C’est un leader. Ça devrait se faire bientôt », a averti le grand patron de l’Océanic.

« On est aux balbutiements. Cet été, je suis allé les rencontrer personnellement au mois de juillet pour leur expliquer que la situation était très différente de l’an passé où on avait acquis [Jimmy] Huntington et [Olivier] Garneau.