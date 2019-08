Une nouvelle digue qui résistera 100 ans

« La digue sera conçue pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs maisons pour les 100 prochaines années. On devait le faire en deux étapes, mais le gouvernement nous a grandement aidés. Alors elle sera prête pour la crue du printemps prochain », explique Mme Paulus.

« On prévoit avoir terminé au milieu du mois de septembre. C’est après ça que l’autre entrepreneur commencera les travaux de rehaussement et de renforcement », a expliqué le chef de chantier, Jean Doré.

Ce dernier est certain qu’elle pourra résister longtemps et être sécuritaire.

« On est vraiment rassurés. C’est une bonne chose. On n’a pas peur du tout. C’est certain qu’on va rester ici, on est trop bien », ont expliqué Jacques et Monique Morency, qui demeurent tous les deux dans le parc de maisons mobiles.