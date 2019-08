Venezuela: nouvelle coupure de courant dans plusieurs quartiers de Caracas

Plusieurs quartiers de Caracas étaient touchés mardi par une nouvelle coupure d’électricité, moins d’un mois après une méga-panne électrique qui a plongé le Venezuela dans le noir, ont rapporté des journalistes de l’AFP et des Vénézuéliens sur les réseaux sociaux.

La coupure de courant, qui affectait également plusieurs régions en province, a commencé à la mi-journée. Dans l’après-midi, l’électricité était notamment revenue à Chacao, un quartier de la capitale vénézuélienne où se trouvent de nombreux immeubles de bureauxet des commerces, mais d’autres zones de Caracas étaient toujours touchées, selon des utilisateurs de Twitter.

L’entreprise publique d’électricité Corpoelec a évoqué un « dysfonctionnement » sans donner plus de détails.

« Tout ça, c’est à cause du manque d’entretien du réseau. C’est comme avec une voiture quand on ne l’entretient pas », jugeait William Perozo, un habitant de la capitale interrogé par l’AFP.

Si Caracas est relativement épargnée, la province est, elle, régulièrement touchée par des coupures de courant qui peuvent aller de quelques minutes à plusieurs heures.

La panne de mardi intervient à peine un mois après celle des 22 et 23 juillet qui a plongé Caracas, métropole de 5 millions d’habitants, et les 23 États vénézuéliens dans le noir pendant plusieurs heures.

En mars, deux autres pannes géantes avaient paralysé le Venezuela pendant plusieurs jours, interrompant notamment la distribution d’eau qui fonctionne grâce à l’électricité.

Le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro attribue ces pannes à des « attaques terroristes » fomentées par l’opposition et les États-Unis contre la centrale hydroélectrique de Guri (sud), qui fournit 80% de l’électricité au Venezuela.

À l’inverse, l’opposition et les spécialistes du secteur électrique estiment qu’elles sont dues à l’incurie, au manque d’entretien du réseau et à la corruption qui gangrènent le Venezuela, pays aux plus grandes réserves de pétrole au monde qui traverse la pirecrise économique et sociale de son histoire.