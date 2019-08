DUBOIS, Raymonde



À Terrebonne, le 15 août, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Raymonde Dubois.Mère dévouée et aimante, elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Michel) et Marie-Josée (Normand), ses petits-enfants Tommyet Pamella, le père de ses enfants Harold, ses soeurs, frères ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi le 24 août de 12h00 à 16h30 au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu des fleurs, en mémoire de notre mère, un don au Centre de soins palliatifs La Maison Adhémar -Dion serait apprécié.