TREMBLAY, Jean Ernest



Ton corps est parti le 15 août, mais dans nos coeurs, tu resteras présent pour toujours.Tu es allé rejoindre Alexandre, ton grand-père bien-aimé, Arthur, ton papa et Mabel, ta maman.Nous resterons pour faire vivre ton esprit : Louisette, ton épouse des 58 dernières années, Anne-Marie ( & Mark Higgins), Jean-François ( & Fabienne Beauséjour) et Claire-Élise ( & Yvan Méthot), tes enfants en qui tu mettais toute ta fierté. Tes petits-enfants Aurélie, Lysandre (& Benoît Francoeur-Nobert), Aude-Marie, Raphaël et Henrianne garderont le souvenir de ton affection inconditionnelle et la confiance que tu avais en eux.Ton amour pour nous demeurera pour toujours le bien le plus précieux que tu nous lègues.Tu laisses aussi derrière toi plusieurs parents et amis qui se souviendront de toi avec émotion. Se souviendront aussi de toi anciens collègues et élèves de la Commission scolaire Le Gardeur.Notre famille vous accueillera à l'église de L'Assomption-de-la-Ste-Vierge, sur la rue St-Pierre (face au pont vert) à L'Assomption, samedi le 24 août, dès 10h. La cérémonie débutera à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud Lanaudière, de l'hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne.