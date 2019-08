GRAVELINE, Léo Paul



À Saint-Eustache, le 17 août 2019 à l'âge de 93 ans, est décédé M. Léo Paul Graveline, époux de feu Jacqueline Ouimet.Il laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Diane Beauchamp), Ronald (Élyse Beaudoin), Diane (Michel Lalonde) et Louise (Martin Farmer), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Pierrette, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 août de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 24 août à 11h en l'église de Saint-Placide et de là au cimetière de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital St-Eustache.