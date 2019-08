BRUNELLE, Robert



Natif de Marieville, le 17 août 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Robert Brunelle, époux de Mme Marie-Blanche Girard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sophie, Martine, Mathieu, Pascal (Sonia) et Michael (Geneviève), ses petits-enfants, ses frères et ses soeurs, Luce, Jules, Serge, Marc-André et Denis, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le vendredi 23 août de 19h à 22h, le samedi 24 août 2019 de 12h à 14h suivi de la liturgie en salle commémorative du complexe à 14h.En guise de sympathie la famille propose de faire une don à la Société canadienne du cancer ou pour la Croix Rouge canadienne.