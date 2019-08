LESIEUR, Manon



À L'Épiphanie, le 17 août 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Manon Lesieur, fille de feu Jean Lesieur et de feu Jeannette Chayer.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Chantal (Benoit), Stéphane et Isabellle ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s, particulièrement Valérie et Caroline.Des remerciements à Les Amis de la déficience intellectuelle de la Rive-Nord.Les funérailles auront lieu le vendredi 23 août à 14h, en l'église de L'Épiphanie suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille vous accueillera à l'église dès 13h30 pour recevoir les condoléances.Au lieu de fleurs des dons à Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord seraient appréciés.5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIE