JOUBERT, Henri



À St-Eustache le 6 juin 2019, à l'âge de 88 ans est décédé Henri Joubert.Prédécédé par son épouse Réjeane Benoît, il laisse dans le deuil ses enfants, Carole (Serge), Denis (Lise), Guy (Pierrette) et Chantal, ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et autre parents amis. La famille recevra les condoléances de 12h30 à 13h30 à la Chapelle de la Résurrection situé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 Ch. de la Côte-des-Neiges. Une cérémonie suivra à 13h30 et ensuite l'inhumation à 14h30.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES514-342-8000