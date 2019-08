FOREST, Suzanne

née Raineault



De Repentigny, le 16 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Suzanne Raineault, épouse de Monsieur Normand Forest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Louise Thibault), Valérie (Francis Lamy) ses petits-enfants: Mathieu, Megan, Sandrine, Marianne, ses arrière-petits-enfants: Jacob et Émile, sa soeur Michèle, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 août à 13 h en l'Église de St-Paul-L'Ermite, suivi des funérailles à 14 h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.CHARLES E. RAJOTTE INC.450 654-3342