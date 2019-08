LAFONTAINE, Michel



Retraité de Hydro-Québec, de Montréal, autrefois de Beloeil, le 14 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Michel Lafontaine époux de madame Monique Provost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son neveu Claude Lafontaine (Angie), sa nièce Lucie Lafontaine (Yves), plusieurs autres neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 30 août 2019 dès 13h en l'église St-Matthieu-de-Beloeil (1010 Richelieu, Beloeil, J3G 4P8) suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.www.salondemers.com